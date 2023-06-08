Трагедия на железной дороге: под колесами поезда погибла 15-летняя девочка

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 7 июня, около 20.00 на одном из железнодорожных переездов в Резекне под поезд попал ребенок.
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Как отмечает портал lsm.lv, полиция расследует обстоятельства трагедии, при которых девочку сбил грузовой поезд.
По делу начат уголовный процесс.
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