Трагедия под Екабпилсом: на озере Саукас под лед провалился и погиб мужчина
Foto: Jan Kopřiva / cc

В четверг вечером в Саукской волости Екабпилсского края на озере Саукас под лед провалился человек. Нашли его уже мертвым, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Тела погибшего нашли примерно в 50 м от берега.

Спасатели напоминают: выходить на лед опасно, он только образуется и еще неравномерный, а выпавший снег задерживает образование льда.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае