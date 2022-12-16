Трагедия под Екабпилсом: на озере Саукас под лед провалился и погиб мужчина

В четверг вечером в Саукской волости Екабпилсского края на озере Саукас под лед провалился человек. Нашли его уже мертвым, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
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Тела погибшего нашли примерно в 50 м от берега.
Спасатели напоминают: выходить на лед опасно, он только образуется и еще неравномерный, а выпавший снег задерживает образование льда.
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