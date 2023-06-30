Трагедия под Екабпилсом: в затонувшей машине нашли тела отца и грудного ребенка
Foto: LETA

Как уже сообщалось ранее, вечером 28 июня в волости Селияс, в местечке Звейниеклицис произошла трагедия: в Даугаву съехал автомобиль, в котором находился 36-летний мужчина и его грудной ребенок. Полиции пока неясны обстоятельства трагических событий.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По информации Degpunktā, судя по прибрежному рельефу можно предположить, что мужчина припарковал машину на стоянке, которая расположена близко к воде. Можно предположить, что когда машина покатилась, отец бросился к авто и попытался вытащить из салона своего маленького ребенка. Однако попытка оказалась безуспешной.

На пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы сообщение о ЧП поступило в 18.30. К моменту приезда спасателей машина находилась на глубине 5 метров и на расстоянии 5 метров от берега. Спасатели доставили отца и ребенка на берег, однако они уже не подавали признаков жизни.

Полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить оббстоятельства смерти.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā