Трагедия под Екабпилсом: в затонувшей машине нашли тела отца и грудного ребенка

Как уже сообщалось ранее, вечером 28 июня в волости Селияс, в местечке Звейниеклицис произошла трагедия: в Даугаву съехал автомобиль, в котором находился 36-летний мужчина и его грудной ребенок. Полиции пока неясны обстоятельства трагических событий.
По информации Degpunktā, судя по прибрежному рельефу можно предположить, что мужчина припарковал машину на стоянке, которая расположена близко к воде. Можно предположить, что когда машина покатилась, отец бросился к авто и попытался вытащить из салона своего маленького ребенка. Однако попытка оказалась безуспешной.
На пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы сообщение о ЧП поступило в 18.30. К моменту приезда спасателей машина находилась на глубине 5 метров и на расстоянии 5 метров от берега. Спасатели доставили отца и ребенка на берег, однако они уже не подавали признаков жизни.
Полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить оббстоятельства смерти.