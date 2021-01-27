Трагедия под Мадоной: в горевшем доме задохнулись два человека и собаки
Foto: LETA

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), 26 января, в 11.21 на пульт дежурного поступило сообщение из Мадонского края, где горел одноэтажный дом.

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Прибыв по указанному адресу, спасатели констатировали, что в доме горел пол, площадь пожара составила всего 1 квадратный метр, однако возникло сильное задымление.

Еще до приезда пожарных соседи вынесли из дома двух жильцов без признаков жизни. Во время проверки помещений спасатели обнаружили там двух погибших собак.

В 12.44 пожар ликвидировали, причины возгорания устанавливаются. Известно, что в помещениях не были установлены детекторы дыма.

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