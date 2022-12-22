Трагедия под Тукумсом: под колесами поезда погиб молодой мужчина

По сообщению Госполиции, 21 декабря в волости Тумес Тукумского края под колесами поезда погиб молодой мужчина.

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ЧП произошло в 13.42, на участке железной дороги между Тукумсом и Слампе.

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, мужчина передвигался по середине железнодорожного полотна и не реагировал на предупредительные сигналы машиниста поезда. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

По делу начат уголовный процесс, в рамках которого назначены экспертизы.