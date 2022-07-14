Трагедия со смертью солдата и его жены в Лиепае: в деле может фигурировать домашнее насилие

Первоначальная информация о трагедии, которая произошла 12 июля в Лиепае, указывает на возможное насилие в семье, пишет портал lsm.lv. Незадолго до девяти часов вечера женщина выпрыгнула или выпала из окна и, скорее всего, в нее несколько раз выстрелил сверху ее муж, военнослужащий Национальных вооруженных сил. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице, а ее супруг, вероятно, покончил с собой.

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12 июля около 21 часа сотрудники Госполиции получили информацию о том, что в Лиепае на лестничной клетке многоквартирного дома, расположенного на улице Мирдзас Кемпес, мужчина стучит в двери квартиры. На место происшествия была направлена бригада Госполиции, через пять минут после этого стражам порядка поступил звонок о том, что по тому же адресу слышны выстрелы.

В то время как первый экипаж находился в пути, был привлечен спецназ Госполиции, который базировался в Лиепае. Но предотвратить трагедию не удалось.

"Эта женщина, скорее всего, выпрыгнула из окна. На ее теле были обнаружены огнестрельные ранения. Так что есть вероятность, что она могла выпрыгнуть из окна добровольно, спасаясь от этого мужчины. Но это будет установлено позже, в рамках уголовного процесса были допрошены свидетели", — сказал начальник Лиепайского участка Курземского регионального управления Государственной полиции Ингус Укстиньш. Он не назвал точное количество огнестрельных ранений, обнаруженных на теле женщины, но сказал, что их было несколько.

Эта семья ранее не попадала в поле зрения полиции. Однако известно, что мужчина, который, как предполагается, сначала застрелил свою жену, а позже покончил с собой, был военнослужащим Национальных вооруженных сил. В НВС сообщили, что у них не было причин подозревать мужчину в домашнем насилии.

"Как вооруженные силы мы осуждаем любое насилие. В нашем распоряжении также есть психологическая служба, которая при получении сигналов о возможном применении насилия немедленно вмешивается и оказывает превентивные действия. В данном случае таких сигналов не было", — заверила представитель НВС Сандра Брале. Она добавила, что насилие — это проблема не только вооруженных сил, но и всего общества.

"Следует учитывать, что мы — Национальные Вооруженные Силы — тоже являемся частью этого общества. Поэтому полностью предотвратить подобные инциденты невозможно, но, конечно, наши службы сделают все возможное и невозможное, чтобы они не повторялись", — отметила Брале.

По предварительной информации, на месте происшествия не было использовано служебное оружие. Поскольку случившееся не связано со службой и произошло в свободное от служебных обязанностей солдата время, в НВС не предоставили более подробной информации о профессиональной деятельности мужчины.