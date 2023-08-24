Трагедия в Агенскалнсе: оставила записку маме и выпрыгнула из окна отеля

В гостинице Primo (улица Нометню) рядом с Агенскалнским рынком в минувшую среду произошли трагические события: из окна выпрыгнула девушка. Она погибла в присутствии нескольких человек.

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Как сообщает Degpunktā, сотрудница гостиницы пояснила, что девушка сама выбрала здание отеля и оставила предсмертную записку матери. Известно, что она поднялась на шестой этаж, открыла окно и выпала.

Работница гостиницы вместе с постояльцем вызвали спасателей, однако приехавшие медики не смогли вернуть пострадавшую к жизни. Произошедшая трагедия рассматривается как самоубийство.

По мнению работников отеля, их здание было выбрано девушкой неслучайно, поскольку является самым высоким в этих окрестностях.

По делу начат уголовный процесс, в ходе которого будут установлены обстоятельства случившегося.