Трагедия в Агенскалнсе: скорее всего, взорвался газовый баллон

Причиной частичного обрушения жилого дома в Агенскалнсе, скорее всего, стал взорвавшийся газовый баллон, сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

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Главная версия, которая рассматривается в рамках начатого уголовного процесса - взрыв газового баллона, однако, при этом не исключаются и другие версии. "Точные причины будут установлены в ходе расследования", - отметила Гжибовска.

Назначены экспертизы. Движение в округе до сих пор закрыто.

Ранее в газотранспортной компании Gaso сообщили, что произошедший в жилом доме в Агенскалнсе взрыв не был связан с природным газом. В сообщении Gaso отмечается, что в доме была газифицирована только одна квартира, которая находится в части здания, не пострадавшей от взрыва. Обследовавшие газопроводы специалисты Gaso пришли к заключению, что трубы не повреждены, их техническое состояние оценивается как нормальное.

Как уже сообщалось, в ночь на 31 декабря в доме номер 2 по ул. Мелнсила произошел взрыв, начался пожар. Горели второй и третий этажи и конструкции крыши частично обрушившегося дома на площади 80 кв.м. В результате трагедии погиб один человек, еще шесть получили ранения.