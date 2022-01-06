Трагедия в Дарзциемсе: сбежавшие со двора ротвейлер и бордоский дог убили собаку

В минувшую среду в тихом рижском микрорайоне Дарзциемс, на глазах у свидетелей развернулись трагические события: выбежавшие со двора частного дома ротвейлер и бордоский дог напали на собаку, которая в это время с хозяйкой прогуливалась неподалеку. О том, что произошло на ул. Скудру, порталу Delfi рассказал свидетель Ансис Приедитис.

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"Я оказался на ул. Скудру около 12.30, и мое внимание привлек истошный крик женщины. Два огромных пса тянули в разые стороны маленькую черную собачку. Хозяйка была в полном отчаянии и звала на помощь, но на улице в тот момент никого не оказалось — середина рабочего дня!" — пояснил очевидец.

Ансис бросился на помощь, но ротвейлер и бордоский дог продолжали терзать несчастное животное. Они не реагировали на команды ни на русском, ни на латышском языке. Через некоторое время выбежал с палкой сосед из дома напротив, но удары никак не повлияли на напавших псов: они рвали собаку, сдирали с нее шкуру.

"Весь тротуар по улице Скудру от дома номер 27 до дома номер 35 был залит кровью. А это порядка 100 метров! Мимо проезжал мужчина на автомобиле, он остановился, стал подавать звуковой сигнал. Снова никакой реакции. Потом он начала бампером пытаться оттеснить бордоского дога с середины проезжей части, но собака даже в такой ситуации не разжала челюсти", — рассказал Ансис.

Свидетели рассказали порталу Delfi, по какому адресу проживали напавшие на собаку псы, и пояснили, что они могли выбежать со двора в тот момент, когда водитель, выезжая из дома, не убедился, что автоматические ворота закрылись плотно. Хозяйка погибшей собаки проживает всего в 50 метрах от дома, где живут псы, буквально разорвавшие ее любимца.

По словам Ансиса, жители ул. Скудру неоднократно замечали этих не очень дружелюбных к окружающим собак, гуляющих по улице без поводка и намордника, не было рядом с ними в это время и владельца. Соседи просили хозяина присматривать за своими питомцами, тем более, что они являются представители серьезных пород, однако никакого результата так и не последовало.

Ответственные службы на место трагедии вызвали соседи. К моменту приезда экипажа Госполиции истерзанная собака уже не подавала признаков жизни, а псы побежали в сторону Плявниеков. У пятиэтажкии на ул. Скудру, 39 они пытались напасть на женщину, выгуливавшую в этот время маленькую собачку. Владелице пришлось срочно брать ее на руки.

Ансис расказал, что поймать собак удалось жительницы этой же улицы Наталье, которая не побоялась схватить ротвейлера на ошейник, но вторая собака все еще продолжала разгуливать рядом. Когда на место происшествия приехала полиция, то очевидцы были поражены, что они оказались бессильными перед собаками. Стражи порядка не имеют права открыть огонь по агрессивным собакам, однако пистолета с усыпляющими капсулами в их распоряжении нет. Не сразу на собак крупных пород действуют и имеющиеся у полиции электрошокеры.

"Вскоре домой вернулся владелец собак. Я бы назвал его "хозяин жизни". Псов к той поре Наталья и полицейскими загнали обратно на участок, а ворота обмотали веревкой. На вопросы полиции хозяин напавших собак ответил, что они якобы никуда не убегали. Он не подошел ни к убитой собаке, ни к ее владелице извиниться за произошедшее", — резюмировал Ансис.

То, как разворачивались события, успели запечатлеть прибежавшие на крики свидетели. Однако, чтобы не шокировать читателей фото и видео с места происшествия, редакция Delfi решила их не публиковать, но в случае необходимости предоставить органам правопорядка и Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

В пресс-центре Рижского регионального управления полиции порталу Delfi сообщили, что на ЧП, которое произошло на ул. Скудру, действительно выезжала Госполиция, которая констатировала факт нападения, установила владельцев собак и объяснила владелице погибшей собаки, что она имеет право обратиться с заявлением в полицию. Однако к полудню 6 января заявления пока не поступало. Жители улицы Скудру настроены решительно и уже готовят заявления в Госполицию и ПВС.

Это уже не первое подобное происшествие в Дарзциемсе: несколько лет назад, недалеко от перекрестка улиц Ляудонас и Кланю две сбежавшие со двора частного дома овчарки растерзали шпица.