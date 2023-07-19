Трагедия в Лиепае: в Военном городке выпрыгнул из окна и разбился насмерть мужчина
Foto: Valsts policija

На прошлой неделе в Лиепае, на бульваре Атмодас, 10 при падении из окна погиб человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным портала liepajniekiem.lv, очевидец Сергей рассказал, что до этого из одной из квартир доносились крики. В Курземском региональном управлении полиции пояснили, что 13 июля в 02.20 на пульт дежурного поступил вызов из Военного городка: из окна на пятом этаже дома по бульвару Атмодас выпрыгнул человек.

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи на месте происшествия констатировали смерть пострадавшего. В полиции отметили, что против мужчины не было совершено преступное деяние.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх