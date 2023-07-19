Трагедия в Лиепае: в Военном городке выпрыгнул из окна и разбился насмерть мужчина

На прошлой неделе в Лиепае, на бульваре Атмодас, 10 при падении из окна погиб человек.

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По данным портала liepajniekiem.lv, очевидец Сергей рассказал, что до этого из одной из квартир доносились крики. В Курземском региональном управлении полиции пояснили, что 13 июля в 02.20 на пульт дежурного поступил вызов из Военного городка: из окна на пятом этаже дома по бульвару Атмодас выпрыгнул человек.

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи на месте происшествия констатировали смерть пострадавшего. В полиции отметили, что против мужчины не было совершено преступное деяние.