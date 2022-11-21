Трагедия в Лиепае: за неделю в Торговом канале утонули два человека
Foto: LETA

В минувшую субботу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили информацию о человеке, который упал в Торговый канал Лиепаи, в районе ул. Веца Отсмала.

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Как отмечает "Курзнемес вардс", спасатели с укрепленной высокой набережной канала извлекли тело из воды на сушу, где медики констатировали смерть человека.

Напомним, что всего неделю назад — в ночь на 14 ноября — в этот же канал упал 16-летний подросток. На его поиски спасателям и водолазам потребовалось несколько дней.

Обстоятельства обеих трагедий устанавливаются.

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