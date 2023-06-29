Трагедия в Ливанском крае: перевернулся квадроцикл, погиб водитель

В минувшую среду в Латвии зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и 23 пострадали.

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По имеющейся у полиции предварительной информации, 29 июня, около 3 часов ночи, в Сутрской волости Ливанского края водитель квадроцикла не справился с управлением и перевернулся, в результате чего попал под транспортное средство и погиб.

Государственная полиция выясняет подробности аварии.