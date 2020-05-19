Трагедия в мини-зоопарке: дети отравили жеребенка зебры сладостями

Минувший выходные закончились трагически для маленькой зебры в мини-зоопарке Buki под Вентспилсом. Как сообщили владельцы комплекса, жеребенок скончался от отравления сладостями.

"Уважаемые посетители! Наша маленькая зебра вчера умерла. Врач провел проверку и сделал анализы, жеребенок отравился сладостями", — говорится в заявлении администрации мини-зоопарка в социальной сети Facebook. Также отмечено, что маленькая зебра терпела сильные мучения двое суток и постоянно плакало от невыносимой боли.

Как отмечает LA.lv, посетителям Buki предлагается купить специальные продукты для кормления животных на территории комплекса. Вероятно, виновных в смерти животного найти не удастся.