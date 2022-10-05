Трагедия в Пардаугаве: мотоциклист врезался в дерево и погиб
Foto: LETA

Во вторник вечером в Риге произошла трагическая авария — мотоциклист врезался в дерево и погиб, сообщили в Государственной полиции.

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ДТП произошло в 20.15 на улице Дзинтара, которая ведет через Даугавгриву и Ритабулли. Мужчина на мотоцикле Honda съехал с проезжей части и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 91 ДТП, в 12 авариях пострадали 16 человек, в том числе три пешехода и два велосипедиста.

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