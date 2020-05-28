Трагедия в Паргауе: спасатели вынесли из горящего дома мужчину, но он умер

В четверг утром пожар в жилом доме в Паргауйском крае унес жизнь одного человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Пожарные получили вызов в 06.23. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что в одноэтажном доме произошло возгорание бытовой утвари на площади 2 квадратных метра. Из задымленного помещения был вынесен человек, однако медики констатировали его смерть.

В свою очередь в среду работники ГПСС получили вызов в Резекне, где на площади 130 квадратных метров горела щепа, паллеты и конвейерная лента. Образовалось сильное задымление, и на объекте сработала автоматическая система пожаротушения. На месте происшествия работали 14 пожарных и к 16.24 пожар удалось потушить.