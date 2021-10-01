Трагедия в Пурвциемсе: на строительном объекте погиб рабочий
Foto: DELFI

В минувший четверг в Пурвциемсе, на ул. Браслас, на территории строительного объекта произошли трагические события: при падении в глубокую траншею погиб один из рабочих.

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Как отмечает Degpunktā, на место происшествия оперативно прибыли полиция, медики и спасатели. Спасти пострадавшего мужчину не удалось: полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, и к приезду оперативных служб он уже был мертв.

В Госполиции подтвердили информацию о ЧП на стройплощадке и указали, что по данному факту начат уголовный процесс. К расследованию инцидента подключена также Госинспекция по труду.

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