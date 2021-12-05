Трагедия в Риге: погибла девочка, катавшаяся на привязанном к машине надувном круге
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По информации пресс-центра Госполиции, в минувшую субботу в Риге произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб один человек, еще трое пострадали.

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Как отмечают в полиции, в 18.05 на Мангальсале водитель автомобиля Dodge Ram 1500 на мягкой сцепке возил пассажиров в санках и на надувном круге. По неизвестной причине машина съехала с дороги, после чего врезалась в дерево.

В результате аварии три пассажира получили травмы и были госпитализированы, жизнь еще одной пассажирки — девочки-подростка — спасти не удалось.

Водитель задержан и водворен в изолятор. По делу начат уголовный процесс.

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