Трагедия в Риге: в огне пожара погибли три человека

Утром 19 марта на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме: сообщалось о сильном задымлении в подъезде.

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К моменту приезда спасателей на первом этаже открытым пламенем горела квартира. С помощью автолестниц сотрудникам ГПСС удалось эвакуировать пятерых жильцов, еще один справился собственными силами.

Двое пострадавших переданы Службе неотложной медицинской помощи. Во время работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили в помещениях тела трех человек.

В 07.08 пожар был локализован. В доме горели квартира, внешняя стена и перекрытие на площади 65 квадратных метров. По делу начато следствие.