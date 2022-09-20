Трагедия в Таллине: в результате нападения собаки погиб ребенок

На минувших выходных в Таллинне погиб ребенок, ставший жертвой нападения собаки.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Delfi, погиб 4-летний ребенок.

„Уважая скорбь семьи, полиция не считает возможным давать по поводу этого несчастья более подробную информацию", — отметил в общении с Delfi пресс-секретарь полиции. Он также добавил, что нападение имело место не в общественном месте.

По неподтвержденной информации источника Delfi, несчастье произошло дома, на ребенка напала собака, принадлежащая данной семье.

Обстоятельства случившегося расследуются.