Трагедия в Таллине: в результате нападения собаки погиб ребенок
Foto: PantherMedia/Scanpix

На минувших выходных в Таллинне погиб ребенок, ставший жертвой нападения собаки.

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По данным Delfi, погиб 4-летний ребенок.

„Уважая скорбь семьи, полиция не считает возможным давать по поводу этого несчастья более подробную информацию", — отметил в общении с Delfi пресс-секретарь полиции. Он также добавил, что нападение имело место не в общественном месте.

По неподтвержденной информации источника Delfi, несчастье произошло дома, на ребенка напала собака, принадлежащая данной семье.

Обстоятельства случившегося расследуются.

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