Трагедия в Тукумсе: полиция начала процесс о доведении до самоубийства

В связи с трагическими событиями в Тукумсе, полиция квалифицировала уголовный процесс по ч.1 ст. 124 уголовного закона Латвии — доведение до самоубийства. В полиции сообщили, что совокупность доказательств, полученных в ходе расследования, не дает оснований полагать, что было совершено уголовное преступление на почве гомофобии. Расследование продолжается под надзором прокуратуры.

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Госполиция продолжает расследование трагического инцидента в Тукумсе, произошедшего 23 апреля этого года. На основании информации, полученной в ходе расследования, уголовное дело в настоящее время квалифицируется в соответствии с частью первой статьи 124 Уголовного закона Латвии — за доведение лица до самоубийства или покушения на него путем жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его личного достоинства, если это лицо не находилось в материальной или иной зависимости от виновного.

Также в полиции подчеркнули, что в публичной среде высказываются субъективные мнения и упоминаются различные версии произошедшего, одновременно выражается недопонимание по поводу неразглашения деталей расследования. В этой связи Госполиция напоминает, что расследование не является публичным, каждый его шаг и полученная информация не обсуждаются.

"Расследование проводится объективно и всесторонне под пристальным контролем прокуратуры, и полиция проверяет все версии, обстоятельства и факты, которые могут иметь отношение к инциденту в Тукумсе", — отметили в пресс-центре Госполиции.

В целях защиты интересов следствия и конфиденциальных данных лиц, участвующих в этом уголовном процессе, полиция предоставляет информацию в той степени, которая не ставит расследование под угрозу.

"Полиция просит общественность проявлять терпимость и доверять расследованию, позволяя полиции выполнять свою работу. На данный момент, в интересах следствия, мы воздерживаемся от дальнейших комментариев", — отметили в полиции, добавив, что как только появится дополнительная информация, ее предоставят общественности.

Как уже сообщалось, в ночь на 23 апреля в подъезде многоквартирного дома в Тукумсе загорелся Нормундс Киндзулис. Друг пострадавшего — Артис Яунклявиньш — сообщил, что в адрес Киндзулиса раньше поступали угрозы. От полученных ожогов пострадавший мужчина скончался, его друг получил ожоги и проходил лечение в больнице.