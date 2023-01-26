Трагедия в Юрмале: Land Rover врезался в ступени, водитель умер
Foto: Valsts policija

По информации пресс-центра Госполиции, 25 января, в 12.00 на ул. Театра в Юрмале произошло ЧП: по неустановленным причинам автомобиль Land Rover задним ходом врезался в заграждения — каменные ступени.

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В полиции отмечают, что при невыясненных обстоятельствах водитель машины скончался. Полиция ведет расследование.

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