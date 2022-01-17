Трагедия в Юрмале: во время шторма погибла женщина

По информации Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), в понедельник, во время сильного шторма, бушующего в Латвии, в Юрмале погибла пожилая женщина (1949 гр).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечают в СНМП, на нее упала сломанная ветром ветка дерева. Приехавшие медики констатировали смерть пострадавшей.

Ранее уже сообщалось, что из-за разгула стихии в Риге и Юрмале 17 января объявили красное предупреждение.

Красное предупреждение означает, что возможны значительные разрушения на обширных территориях, а также существует угроза жизни людей. Жители должны следить за информацией и инструкциями ответственных органов, а также быть готовыми к чрезвычайным мерам, в том числе эвакуации.