Трагедия во Франции: на Монблане погибли спортсмены из Латвии

Во французских Альпах на прошлой неделе погибли двое спортсменов из Латвии. По данным соцсетей, речь идет о Вите Скуе и Янисе Дрейманисе, занимавшихся спортивным ориентированием.

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Известно, что Дрейманис и Скуя отправились в горы, чтобы покорить Монблан — самую высокую вершину на территории ЕС.

Более подробная информация о трагедии будет представлена в ближайшее время.