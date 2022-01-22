Трагическая авария под Царникавой с участием полицейской машины
Foto: Pašvaldības policija

В Царникавском крае в дорожно-транспортное происшествие попал полицейский легковой автомобиль. В результате инцидента есть погибший.

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Трагический инцидент в Царникавском крае случился в ночь на 22 января. За несколько часов до этого на этом же участке дороги на обочину вылетел автобус. Спустя некоторое время, когда уже стемнело, за автобусом приехал эвакуатор. Работники эвакуатора для поднятия автобуса поперек дороги натянули металлический трос, и в этот момент мимо них на высокой скорости проехал спешивший на вызов полицейский автомобиль Skoda Царникавского управления.

Водитель полицейской машины на обледенелой дороге не справился с управлением, врезался в натянутый поперек дороги трос и потерпел аварию. Крыша полицейского автомобиля оказалась полностью смятой. В результате аварии погиб один сотрудник полиции (водитель Skoda), еще двое полицейских получили травмы.

Причины ДТП с участием полицейского автомобиля выясняются. Последствия аварии - на видео ниже (фото - sadursme.lv).

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