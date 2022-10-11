Трагическая авария в России: водитель автобуса остается в больнице, девять пассажиров вернулись в Латвию

Выживший в трагической аварии в Ленинградской области водитель автобуса — гражданин Латвии — остается в Кингисеппской больнице, а латвийским пассажирам обеспечен транспорт, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД).

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Посольство Латвии в России до сих пор не получило письменной информации по поводу аварии от российских правоохранительных органов. Посольство связалось с перевозчиком Lux Express, а также с представителями местной власти.

Известно, что среди пассажиров было девять граждан и жителей Латвии, которым обеспечен транспорт до Латвии. Водитель остается в российской больнице, работодатель связался с его родственниками.

Другие родственники пострадавших в аварии в МИД Латвии за помощью не обращались.

Как уже ранее писал портал Delfi, накануне в Ленинградской области России произошла трагическая авария, в результате которой погиб один человек, еще 13 получили ранения. По данным портала "Северо-Запад", информация о ДТП на 106-м км трассы А-180 "Нарва" поступила 10 октября около 13.15: произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля с последующим возгоранием последнего.

Как рассказал порталу Delfi очевидец, один водитель автобуса Lux Express получил тяжелые травмы, второй погиб. Оба водителя являлись сотрудниками латвийской базы компании Lux Express.

Столкновение автобуса с грузовым автомобилем произошло недалеко от деревни Гурлево. Он выполнял рейс по маршруту "Петербург — Рига", из Петербурга отправился в 11.30. Среди пострадавших граждане Латвии, один гражданин Германии, а также жители Санкт-Петербурга.

Представитель Lux Express подтвердил Rus Delfi, что в автобусе находилось 16 человек — 9 граждан Латвии, 4 гражданина России, гражданин Литвы, гражданин Германии и гражданин Узбекистана.