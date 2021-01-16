Трагическая авария в Талсинском крае: машина съехала в реку, погиб водитель
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

Вчера в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Талсинском крае погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно первоначальной информации, в пятницу около 20:30 в Талсинском крае, на автодороге Валдемарпилс-Попе, водитель автомашины "Volkswagen Polo" съехала с проезжей части, машина перевернулась и соскользнула в реку.

Водитель авто погибла. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

В общей сложности за прошедшие сутки зарегистрировано 139 ДТП, в которых пострадали восемь человек, а один погиб.

За прошедшие сутки Госполиция задержала четверых водителей в состоянии алкогольного опьянения и семерых агрессивных водителей.

По одному пьяному водителю было задержано в Риге, Курземе, Латгале и Видземе.

Четверо агрессивных водителей были задержаны в Видземе, двое — в Риге, а еще один — в Курземе.

За нарушения правил дорожного движения было оформлено 326 протоколов, в том числе 123 — за превышение скорости.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

ДТП
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота