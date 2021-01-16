Трагическая авария в Талсинском крае: машина съехала в реку, погиб водитель

Вчера в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Талсинском крае погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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Согласно первоначальной информации, в пятницу около 20:30 в Талсинском крае, на автодороге Валдемарпилс-Попе, водитель автомашины "Volkswagen Polo" съехала с проезжей части, машина перевернулась и соскользнула в реку.

Водитель авто погибла. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

В общей сложности за прошедшие сутки зарегистрировано 139 ДТП, в которых пострадали восемь человек, а один погиб.

За прошедшие сутки Госполиция задержала четверых водителей в состоянии алкогольного опьянения и семерых агрессивных водителей.

По одному пьяному водителю было задержано в Риге, Курземе, Латгале и Видземе.

Четверо агрессивных водителей были задержаны в Видземе, двое — в Риге, а еще один — в Курземе.

За нарушения правил дорожного движения было оформлено 326 протоколов, в том числе 123 — за превышение скорости.