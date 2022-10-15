Трагическая авария в Тукумском крае: водитель Audi Q7 покинул место происшествия

В пятницу в волости Кандавас, Тукумский край в результате столкновения двух автомобилей один человек погиб и еще трое пострадали, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что в результате столкновения двух автомобилей в одном из них оказался зажат человек. Его освободили и передали скорой. Медики констатировали смерть.

По информации Государственной полиции, в 18.52 на дороге Кандава-Салдус по неустановленным пока причинам водитель автомобиля Audi Q7 выехал на встречную полосу, в результате чего произошло фронтальное столкновение с автомобилем Audi A6. Пассажирка Audi A6 погибла на месте происшествия, еще три человека, находившихся в машине, получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу.

После столкновения водитель Audi Q7 покинул место происшествия. Его личность устанавливается.