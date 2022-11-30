Трагическая авария возле Айнажи: 100 км до больницы и потерянный час

Медикам в Латвии обязательно нужен вертолет, считает анестезиолог, реаниматолог, президент Латвийской ассоциации спасения жизни Роберт Фурманис. Это лишний раз подтвердила тяжелая субботняя авария на трассе Via Baltica, когда пострадавших везли 85 км от Айнажи до Видземской больницы и 100 км до Риги, потеряв в пути так называемый "золотой час" — время, чтобы спасти им жизнь.

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"В Латвии полно "долин смерти", откуда тяжелобольной человек не может вовремя добраться до медицинского учреждения", — написал Фурманис в своем Twitter-аккаунте после аварии.

"Это ненормально, когда пациентов с тяжелыми травмами перевозят по земле за 100 км. Это потеря "золотого часа", в течение которого пострадавший должен быть доставлен в медицинское учреждение для спасения его жизни".

Кроме того, при перемещении человека таким образом велик риск осложнений, например, может быть внутреннее кровотечение, продолжает Фурманис. Также он считает, что возможности больниц в стране в целом недостаточны.

С другой стороны, преподаватель Медицинского колледжа им. П.Страдиньша Рафаэль Циекурс считает, что возможности Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) по использованию медикоптера могут быть ограничены в условиях снегопада, плохой видимости ночью или неподходящих условий для посадки.

Кроме того, у СНМП налажено сотрудничество с Национальными вооруженными силами и Государственной пограничной охраной, так что у латвийских медиков есть возможность использовать вертолет в случае необходимости. По мнению Циекурса, для того, чтобы пострадавшие могли без промедления получить помощь, необходимо оценить географию стационарных учреждений.