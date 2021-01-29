Трагическая охота в Виесите: охотник стрелял в темноту из салона автомобиля

Во время охоты, закончившейся смертью человека, охотник нарушил множество правил, сообщил инспектор Янис Микьянскис газете Brīvā Daugava, сообщает Латвийское радио.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во-первых, охотник стрелял из салона автомобиля, что запрещено. Во-вторых, он ездил на машине с заряженным ружьем. Кроме того, выстрел был сделан, не убедившись в том, куда охотник стреляет и это происходило в темное время суток — около 18:30. В это время стрелять можно только с возвышенности, рассказала радио журналистка Brīvā Daugava Илзе Бичевска.

Охотник также нарушил еще одно правило — охота произошла без договора с хозяином земли. Погибшим оказался местный житель, он шел через поле по своим делам. Раненый умер на месте происшествия.

Инспектор указал газете, что это не первый случай в этом сезоне, когда во время охоты пострадал человек. Поэтому охотникам стоит освежить свои знания правил безопасности. Кроме того, он предлагает возобновить порядок, согласно которому человек может стать охотником, только если как минимум три года участвовал в охоте загоняющим. Чтобы получить статус охотника, надо будет получить рекомендации опытных охотников конкретного охотничьего коллектива.