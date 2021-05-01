Трагический пожар в хостеле: еще одного из задержанных решено не арестовывать

В субботу, 1 мая в рамках уголовного процесса по факту пожара в хостеле на улице Меркеля в Риге в отношении одного из задержанных суд избрал меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

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Всего по делу задержано пять лиц. Двоих из них в пятницу арестовали, судебное решение можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Известно, что арест не применен к официальному владельцу незаконным образом использовавшихся квартир, юристу Андрею Гайлису, который был задержан в среду.

Полиция провела обыски по месту жительства и на рабочих местах задержанных лиц. Изъяты документы и носители данных.

SIA "Hospitality Solutions" уже полтора года находится в поле зрения Государственной трудовой инспекции, пишет LETA. На предприятие не раз накладывали штрафы за незарегистрированную деятельность и невыплату зарплат (в общей сложности получено 11 заявлений). При этом представители предприятия не реагировали на просьбу инспекции предоставить необходимые документы.

Кроме того, предприятие было оштрафовано за незарегистрированную деятельность. По данным инспекции, предприятию принадлежат несколько хостелов, при этом в прошлом году предприятие сменило название с SIA "Riga Hostel" на SIA "Hospitality Solutions".

Чтобы проверить, как на объекте соблюдаются правила противопожарной безопасности, на ул. Меркеля, 8 направлялся инспектор. Однако владелец квартиры (или кто по его просьбе) не впускал проверяющих.

Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс отметил, что с начала года этот хостел регулярно попадал в поле зрения полиции. На него были получены две письменных жалобы, а также поступило 16 вызовов от других жильцов этого дома. За это время нарушителям было выписано 17 штрафов и начато 5 административных процессов.

Поскольку объект стал проблемным, РМП включила его в маршрут, где регулярно проводятся проверки. Всего сотрудники Рижской муниципальной полиции наведывались туда 19 раз, в последний раз — 27 апреля. Основные нарушения — несоблюдение антиэпидемиологических мер, нарушение общественного порядка и употребление одурманивающих веществ.

Как сообщалось ранее, 28 апреля, рано утром в незаконном хостеле на ул. Меркеля произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, а еще шесть в среднетяжелом состоянии были доставлены в больницу.

В процессе опознания погибших выяснилось, что трое из них были гражданами Латвии. Их личности помогут установить экспертизы. Работа по опознанию остальных пяти погибших также продолжается, это может занять время, так требуются ДНК экспертизы.

Полиция рассматривает разные версии случившегося, не исключено, что могло произойти случайное возгорание. Уголовный процесс начат по трем статьям - намеренное нарушение требований пожарной безопасности, уничтожение чужого имущества или порча по невнимательности, а также ведение предпринимательской деятельности без регистрации.