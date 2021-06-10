Трагический пожар в хостеле на Меркеля: задержан предполагаемый владелец Эрнестс Риекстс

Полиция задержала предпринимателя Эрнестса Риекстса, фигурирующего в деле о сгоревшем хостеле на ул. Меркеля. Суд назначил ему заключение в качестве меры пресечения, сообщает LETA.

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Риекстс был задержан во вторник. Он является подозреваемым в деле о пожаре и ему назначена мера пресечения — заключение. В полиции указали, что у предпринимателя есть право оспорить меру пресечения в Рижском окружном суде.

Предприниматель на прошлой неделе начал удаленную коммуникацию с полицией через мессенджеры, но отказался сотрудничать и прервал общение. Тем не менее, это не стало препятствием и полиция смогла выяснить место нахождение Риекстса и задержать его.

Всего по делу о пожаре на ул. Меркеля задержаны шесть человек, они все имеют право на защиту.

Ранее уже сообщалось, что во время пожала 28 апреля в хостеле на улице Меркеля погибли девять человека. Двое из них до сих пор не опознаны.

Предполагается, что Риекстс является фактическим владельцем хостела.