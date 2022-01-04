Трагический пожар в Риге: из задымленной квартиры вынесли человека, он скончался

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), 3 января, в 18.38 на пульт дежурного поступил сигнал с ул. Зирню в Риге, где в многоквартирном доме констатировали возгорание и задымление.

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Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что в одной из квартир горят вещи и мебель, из-за чего и возникло сильное задымление. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Из помещения вынесли пострадавшего, вскоре сотрудники Службы неотложной медицинской помощи констатировали его смерть. В 20.27 спасатели завершили свою работу на месте происшествия. В ГПСС отметили что в квартире отсутствовал детектор дыма.