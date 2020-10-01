Трагический сентябрь: в ДТП на дорогах Видземе погибли семь человек

В сентябре на дорогах Видземе в авариях погибли семь человек, в том числе один ребенок. Главная причина — безответственность водителей, лихачество и усталость, сообщили в полиции.

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Полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортных происшествий и почему пострадавшие водители не справились с управлением транспортным средством.

"Чтобы удалось снизить число трагических аварий, участвовать в процессе должны все - не только полиция. Нельзя поставить по полицейскому на каждом километре. Нужно чтобы отношение общества изменилось и улучшилась общая культура вождения. Очевидно, что столь большого числа погибших удалось бы избежать, если бы водители соблюдали правила дорожного движения", - отметил начальник Отделения патрульной полиции Бюро полиции порядка Видземского регионального управления Янис Лукс.