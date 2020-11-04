Трагическое ДТП на трассе Рига — Бауска: фура частично съехала в реку, погиб один человек

В среду утром на Бауском шоссе произошла трагическая авария, в результате которой погиб один человек. Из-за ДТП движение по дороге затруднено.

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По данным полиции, около 10.30 на 31-км дороги Рига — Бауска столкнулись грузовой автомобиль Scania и легковушка Toyota. На месте происшествия скончался один пострадавший.

После удара фура частично съехала в реку Миса. На месте происшествия спасатели зафиксировали утечку топлива и масла. В районе загрязнения водоема установлены абсорбирующие боны.

Помимо полиции, медиков и сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы, на месте трагического инцидента также работали специалисты Госслужбы окружающей среды и представители самоуправления.

По делу начат уголовный процесс.