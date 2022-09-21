Трагическое ДТП на трассе Рига — Лиепая: у водителя были фальшивые права

Госполиция завершила расследование дела о трагическом дорожном происшествии на трассе Рига — Лиепая в Марупском крае (волость Бабитес), в результате которого погибли два человека.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, ДТП произошло 8 июля 2022 года. Около 12.00 женщина (1987 г.р.), управляя Chrysler Sebring и имея при этом фальшивые права, начала совершать обгон, врезавшись с ехавшим в том же направлении грузовым автомобилем Mercedes Benz Actros с полуприцепом Schmits Sko, а также с ехавшим в противоположном направлении грузовиком Scania с цистерной.

От сильного удара Scania выехала на встречную полосу, где врезалась в

Renault Espace. После этого цистерна перевернулась и упала на Volvo XC90. От полученных травм водители Renault и Volvo скончались на месте аварии.

Расследование проводилось при содействии ряда государственных учреждений. 20 сентября материалы дела были переданы в прокуратуру.

Госполиция выражает свои самые глубокие соболезнования родным и близким водителей, погибших в трагическом ДТП.