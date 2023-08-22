Трагическое ДТП под Бауской: погибшего извлекали из машины с помощью техники

По информации Государственой пожарно-спасательной службы, в минувший понедельник, в 16.12 на пульт дежурного поступил сигнал из волости Валлес Бауского края, где в результате аварии автомобиль оказался на боку.
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В результате ДТП погиб один человек. Чтобы извлечь его тело из машины, спасателям пришлось применять гидравлические инструменты. Работы спасателей на месте происшествия были завершены в 17.18.
Обстоятельства дорожного инцидента полиция предоставит в течение 22 августа.
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