Трагическое ДТП в Ильгюциемсе: полиция просит отозваться свидетелей и водителя

Полиция просит отозваться свидетелей трагической аварии, которая произошла 10 февраля, около 19.00 в Риге, возле дома номер 31 по ул. Дзирциема: в это время автомобиль BMW сбил там человека, который от полученных травм скончался.
По данным досудебного расследования, по лежащему на проезжей части сбитому человеку проехала еще одна машина темного цвета.
В этой связи полиция просит отозваться водителя темного транспортного средства, который, проезжая по ул. Дзирциема из Ильгюциемса в сторону Ботанического сада, переехал лежащего пешехода.
Кроме того, полиция просит отозваться и свидетелей аварии, позвонив по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.