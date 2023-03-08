Трагическое ДТП в Ильгюциемсе: полиция просит отозваться свидетелей и водителя

Полиция просит отозваться свидетелей трагической аварии, которая произошла 10 февраля, около 19.00 в Риге, возле дома номер 31 по ул. Дзирциема: в это время автомобиль BMW сбил там человека, который от полученных травм скончался.

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По данным досудебного расследования, по лежащему на проезжей части сбитому человеку проехала еще одна машина темного цвета.

В этой связи полиция просит отозваться водителя темного транспортного средства, который, проезжая по ул. Дзирциема из Ильгюциемса в сторону Ботанического сада, переехал лежащего пешехода.

Кроме того, полиция просит отозваться и свидетелей аварии, позвонив по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.