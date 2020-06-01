Трагическое ДТП в Лиепае: водитель был пьян, у него не оказалось прав

Курземское региональное управление полиции (КРУП) сообщает, что водитель автомобиля BMW, по вне которого 30 мая в Лиепае произошла трагическая авария, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в полиции сообщили, что у мужчины (1989 г.р.) не было водительских прав.

Как уже сообщал портал Delfi, в минувшую субботу в Лиепае, на ул. Лабораторияс с проезжей части на высокой скорости съехал и врезался в деревья автомобиль BMW. В результате аварии погибла 15-летняя Элина, сам водитель и остальные несовершеннолетние пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Водитель и две пассажирки с места происшествия были доставлены в Лиепайскую региональную больницу. При проверке в организме мужчины констатировали 2,56 промилле алкоголя.

По делу начат уголовный процесс. За это преступление водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением водительских прав до 10 лет.

Госполиция приносит свои соболезнования родным и близким погибшей девушки.