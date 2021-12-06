Трагическое ДТП в Мангали: девочка погибла, катаясь на привязанных к машине надувных санках с членами семьи
Foto: F64

Как уже сообщалось ранее, 4 декабря в Мангали произошла трагедия: катаясь на надувных санках (ПВХ-камере), привязанном к машине, погибла 12летняя девочка. По информации полиции, в дорожный инцидент с летальным исходом были вовлечены родственники.

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Ранее уже сообщалось, что 4 декабря,в 18.00, на ул. Мангальсалас автомобиль Dodge Ram возил на мягкой сцепке санки и ПВХ-камеру с членами семьи — тремя несовершеннолетними и одним взрослым. В понедельник полиция уточнила, что во время поездки камера наехала на дерево.

Три человека в результате ДТП получили травмы и были госпитализированы, а 12-летняя девочка от полученных травм скончалась. Водитель помещен в изолятор временного содержания, по делу начат уголовный процесс.

Если вы стали свидетелем этой трагической аварии, просьба сообщать в полицию по телефонам: 67086661, 26653627 или 110.

Похожая авария произошла 5 декабря и Талсинском крае, где водитель снежного мотоцикла возил на привязанных санках свою спутницу жизни. На одном из виражей санки перевернулись, женщина получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в больницу.

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