Трагическое ДТП в Риге: водитель погиб, пассажирка скончалaсь в больнице

В минувший вторник в Риге произошла авария, которая унесла жизнь водителя легкового автомобиля, а также пассажирки. По предварительным данным, мужчина собирался обогнать лесовоз в плохо просматриваемом месте, однако маневр завершился трагедией.

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Как отмечает Degpunktā, авария случилась на ул. Клейсту, по направлению к Болдерае. Водитель, управлявший Nissan Qashqai, решил обогнать лесовоз. Водитель грузового автомобиля, оценив ситуацию, просигнализировал легковушке, что на встречке слишком много машин и обгон невозможен. Однако Nissan все-таки начал маневр, но завершить его не успел: правым боком машина задела кабину лесовоза Volvo, после чего водитель потерял контроль над управлением, и машина съехала с дороги.

После этого автомобиль взлетел на пригорок, перевернулся и остановился, сильно ударившись в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

В аварии сильно пострадала и пассажирка легкового автомобиля, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Однако позже женщина скончалась.

Полиция начала уголовный процесс и просит свидетелей обращаться по телефонам 67219705 или 110.