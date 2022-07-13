Трагическое ДТП в Видземе: в Валмиерском крае погиб мотоциклист

В Видземе во вторник в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.

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В Каугурской волости Валмиерского края мужчина, управлявший мотоциклом без мотошлема, ехал по полю, врезался в кустарник, упал и от полученных травм скончался.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 120 автоаварий, пострадали шесть человек.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 334 протокола, в том числе 135 за превышение скорости, пять — за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, два — за агрессивное вождение.