Трактор въехал в водоем: один человек погиб, второго успели спасти

В минувшее воскресенье, около 20.00, в Отанькской волости в воду въехал трактор. Авария закончилась трагически.
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Как отмечает "Куреземс вардс", до прибытия Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) очевидец спас из трактора одного человека.
Прибывшие спасатели обыскали трактор и извлекли из него одного человека, медики СНМП констатировали смерть пострадавшего.
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