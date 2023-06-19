Трактор въехал в водоем: один человек погиб, второго успели спасти
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В минувшее воскресенье, около 20.00, в Отанькской волости в воду въехал трактор. Авария закончилась трагически.

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Как отмечает "Куреземс вардс", до прибытия Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) очевидец спас из трактора одного человека.

Прибывшие спасатели обыскали трактор и извлекли из него одного человека, медики СНМП констатировали смерть пострадавшего.

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