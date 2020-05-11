Тральщик Sakala нашел в водах Латвии пять взрывоопасных объектов

Эстонский минный тральщик Sakala, участвующий в учебной операции по тралению боеприпасов в территориальных водах Латвии Open Spirit к утру понедельника обнаружил пять взрывоопасных объектов.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны Эстонии, по данным которой тральщик Sakala с командой подводных саперов на борту участвует в двухнедельных маневрах Open Spirit в Ирбенском проливе, цель которых — найти и обезвредить установленные в море в годы войны морские мины, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

Как сообщили в социальных сетях ВМС Эстонии, тральщик Sakala в ходе работы в акватории площадью шесть квадратных километров в Ирбенском проливе обнаружил одну донную мину и четыре германских контактных мины, установленные еще в Первую мировую войну.

По количеству находок экипаж Sakala занял второе место среди остальных участников маневров, опередил эстонских морских саперов только экипаж норвежского тральщика Otra.

Наряду с Sakala в маневрах участвуют корабли эскадры тральщиков стран Балтии Baltron — латвийский штабной корабль Virsaitis, минные тральщики ВМС Латвии Talivaldis и Rusinš, голландский тральщик Willemstad, а также немецкие тральщики Datteln, Weilheim и Gromitz.

Операция по морскому разминированию Open Spirit проводится ежегодно в территориальных водах одной из стран Балтии. В этом году ответственными за проведение операции являются ВМС Латвии.