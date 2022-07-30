Травмы при несчастных случаях у воды чаще всего получают мужчины 25 — 59 лет

Прыжок в воду головой или ногами вперед может привести к серьезным травмам или даже смерти. Судя по статистике нескольких лет, в Латвии самые тяжелые травмы после прыжков в воду получают мужчины в возрасте от 25 до 59 лет — при этом они часто находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также эти случаи часто связаны с мероприятиями и компаниями, в которых возникает желание вести себя безрассудно и покрасоваться.

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Количество несчастных случаев, связанных с водоемами, в Латвии остается тревожно высоким. В прошлом году около трех четвертей всех утонувших составляли мужчины. Примерно половина утонувших была в возрасте от 35 до 59 лет, а седьмая часть — в возрасте от 25 до 34 лет.

Большинство трагических происшествий случились в естественных водоемах, чаще всего в реке или озере, однако 15% погибших утонули в пруду у дома. Как правило, пострадавшие были плохо знакомы с местом для купания, окружающей средой и глубиной. Дополнительный фактор риска — ночное купание в состоянии опьянения.

Чуть менее половины, примерно 40% пострадавших в таких несчастных случаях, не употребляли алкоголь или другие одурманивающие вещества, а более 60% находились под воздействием алкоголя. В состоянии алкогольного опьянения люди часто идут на излишний риск и не осознают опасность ситуации, а также переоценивают свои навыки в плавании. Например, в 2020 году потребление алкоголя стало причиной 80 случаев утопления — 62% всех зарегистрированных случаев.

Безрассудное поведение часто поощряет компания, где терпимо относятся к опрометчивому или глупому поведению. Это сопровождается желанием самоутвердиться, ложной верой в свои плавательные способности и столь же ложной уверенностью в том, что место для купания знакомо — специалисты подчеркивают, что русло любого водоема постоянно меняется.

Уменьшить количество пострадавших и погибших в результате несчастных случаев можно только осознавая возможные последствия собственных безрассудных действий, а также призывая других людей воздерживаться от необдуманных шагов.

"Стремление молодых людей самоутвердиться в кругу друзей — постоянно присутствующий фактор. Важно объяснять все более молодой аудитории риски и потенциальные последствия безрассудного поведения, прививая социальную норму о том, что прыжки в воду недопустимы. Кроме того, важно не только быть предусмотрительным самому, но и удерживать присутствующих от глупых и опрометчивых поступков", — подчеркивает директор отдела содействия здоровью Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Страуме.

Каждый несчастный случай затрагивает жизни десятков окружающих людей, и ни один прыжок в воду этого не стоит, добавляет Страуме.

SPKC призывает не прыгать в воду и напоминает, что последствия прыжка в воду головой вперед могут быть трагическими.