Трехлетний ребенок пришел один в магазин; родители были пьяны

В Елгавский участок полиции позвонили из магазина по продаже алкогольных напитков и сообщили, что в магазин зашел трехлетний ребенок без взрослых. Мальчик не может сказать, где его родители и где он живет. На место незамедлительно выехал экипаж полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пока стражи порядка ехали на указанный адрес, в магазин зашел мужчина, который назывался отцом ребенка. Вскоре подоспели полицейские. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому стражи порядка решили отправиться к нему домой. Там выяснилось, что в антисанитарных условиях проживает еще трое несовершеннолетних детей - 2011, 2013 и 2014 г.р. Там же находилась их мать. Женщина также была пьяна, она отказалась проходить проверку, вела себя агрессивно и винила старших детей в том, что они не присмотрели за младшим.

Учитывая случившееся, стражи порядка принял решение изъять детей из семьи и поместить в кризисный центр. В свою очередь родители за невыполнение родительских обязанностей будут призваны к административной ответственности.

Полиция просит не оставлять без внимания случаи, в которых детям может грозить опасность, и информировать о возможных нарушениях.