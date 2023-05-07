Тревога отменена: Полиция установила лиц, которые призывали к потасовкам в Иманте
Foto: DELFI

В ночь на понедельник, 8 мая, полиция установила лиц, которые подстрекали молодежь к потасовкам в рижском микрорайоне Иманта. Тревога отменена, но полиция продолжает работать в усиленном режиме. специального назначения объявили тревогу.

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Как сообщает пресс-служба Государственной полиции, несовершеннолетние инициаторы потасовки в Иманте установлены. Они доставлены в полицейский участок для проведения процессуальных действий.

Ситуация находится под контролем. Тревога отменена, но сотрудники правоохранительных органов работают в усиленном режиме, добавляют в пресс-службе полиции.

Начальник Государственной полиции Армандс Рукс в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 пояснил, что два человека, которые в закрытом чате в Telegram призывали молодежь к потасовкам, задержаны. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Рукс призвал родителей поговорить с подростками о случившимся, так как ситуация очень серьезная.

Полиция не может получить моментальный доступ к закрытым чатам в Telegram. В воскресенье молодые люди массово перемещались по улицам микрорайона, зафиксированы потасовки, пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в воскресенье для сохранения порядка были задействованы все силы полиции.

"Контроль усилен, реагируем моментально, не допуская образования и развития столкновений, — ранее сообщали в полиции, добавляя, что получили информацию о нескольких местах в Иманте, где в связи с событиями 5 мая планируются или уже происходят массовые скопления молодежи и потасовки.

Также в полиции был создан оперативный центр управления, из которого осуществляется координация ситуации.

Как уже ранее сообщалось, в Иманте подростки хотели провести "суд Линча" в связи с дракой, произошедшей 5 мая.

Подробнее о происшествии в лету, читайте — здесь.

Госполиция призывает родителей детей, которые могут быть вовлечены в конфликт, немедленно убедиться в их местонахождении и обсудить серьезность подобных ситуаций. Также полиция призывает всех, кому известно о столкновениях между подростками, немедленно звонить в полицию по телефону 110.

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