Тревога отменена: Полиция установила лиц, которые призывали к потасовкам в Иманте

В ночь на понедельник, 8 мая, полиция установила лиц, которые подстрекали молодежь к потасовкам в рижском микрорайоне Иманта. Тревога отменена, но полиция продолжает работать в усиленном режиме. специального назначения объявили тревогу.

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Как сообщает пресс-служба Государственной полиции, несовершеннолетние инициаторы потасовки в Иманте установлены. Они доставлены в полицейский участок для проведения процессуальных действий.

Ситуация находится под контролем. Тревога отменена, но сотрудники правоохранительных органов работают в усиленном режиме, добавляют в пресс-службе полиции.

Начальник Государственной полиции Армандс Рукс в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 пояснил, что два человека, которые в закрытом чате в Telegram призывали молодежь к потасовкам, задержаны. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Рукс призвал родителей поговорить с подростками о случившимся, так как ситуация очень серьезная.

Полиция не может получить моментальный доступ к закрытым чатам в Telegram. В воскресенье молодые люди массово перемещались по улицам микрорайона, зафиксированы потасовки, пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в воскресенье для сохранения порядка были задействованы все силы полиции.

"Контроль усилен, реагируем моментально, не допуская образования и развития столкновений, — ранее сообщали в полиции, добавляя, что получили информацию о нескольких местах в Иманте, где в связи с событиями 5 мая планируются или уже происходят массовые скопления молодежи и потасовки.

Также в полиции был создан оперативный центр управления, из которого осуществляется координация ситуации.

Šovakar Imantas mikrorajonā Rīgā pulcējas jaunieši, rosinot fiziskas sadursmes, VP Rīgas Pārdaugavas pārvaldē un Rīgas SUB vienībai izsludināta trauksme, piesaistīti visi spēki. Ir pastiprināta kontrole, nekavējoties reaģējam, nepieļaujot sadursmju veidošanos un attīstību.Plašāk: pic.twitter.com/5tAs3BjLmQ — Valsts policija (@Valsts_policija) May 7, 2023

Как уже ранее сообщалось, в Иманте подростки хотели провести "суд Линча" в связи с дракой, произошедшей 5 мая.

Подробнее о происшествии в лету, читайте — здесь.

Госполиция призывает родителей детей, которые могут быть вовлечены в конфликт, немедленно убедиться в их местонахождении и обсудить серьезность подобных ситуаций. Также полиция призывает всех, кому известно о столкновениях между подростками, немедленно звонить в полицию по телефону 110.