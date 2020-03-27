Тревожная тенденция: во время режима ЧС в Латвии возросло насилие в семьях

Во время действия режима чрезвычайной ситуации в Латвии отмечен рост семейного насилия. Как отметил министр финансов Янис Рейрс, по этой причине социальные работники, которые занимаются доставкой горячих обедов детям, должны быть очень внимательными, вовремя замечать факты насилия в семьях и оперативно на них реагировать.

Министр подчеркнул, что сейчас для социальных работников наступило время, когда в условиях стресса увеличился и объем работы. Он также отметил, что правительство назначило доплаты медикам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, и призвал самоуправления в период действия чрезвычайного положения позаботиться о своих социальных работниках и с учетом большего количества работы предусмотреть доплаты.