Три человека погибли в результате трагического ДТП в Латгалии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В субботу вечером в Латгале в результате столкновения грузовика и двух автомобилей погибли три человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Около 21:00 в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского района на дороге Даугавпилс-Скрудалиена-граница с Беларусью столкнулись автомобили Audi, BMW и грузовик Scania с прицепом.

В аварии пострадали водитель и пассажирка BMW, а водитель и два пассажира Audi погибли.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано в субботу во второй половине недели — в Добельском крае в реку съехал трактор, его водитель погиб.

Как сообщает Государственная полиция, за неполных двое суток в ДТП в Латвии погибли восемь человек, а в целом на этой неделе — 10 человек: шестеро человек, которые находились в автомобилях, а также один мотоциклист, один водитель квадроцикла, один тракторист и один велосипедист.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом