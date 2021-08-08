Три человека погибли в результате трагического ДТП в Латгалии

В субботу вечером в Латгале в результате столкновения грузовика и двух автомобилей погибли три человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Около 21:00 в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского района на дороге Даугавпилс-Скрудалиена-граница с Беларусью столкнулись автомобили Audi, BMW и грузовик Scania с прицепом.

В аварии пострадали водитель и пассажирка BMW, а водитель и два пассажира Audi погибли.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано в субботу во второй половине недели — в Добельском крае в реку съехал трактор, его водитель погиб.

Как сообщает Государственная полиция, за неполных двое суток в ДТП в Латвии погибли восемь человек, а в целом на этой неделе — 10 человек: шестеро человек, которые находились в автомобилях, а также один мотоциклист, один водитель квадроцикла, один тракторист и один велосипедист.