Три месяца войны в Украине: в Латвии зафиксированы сотни правонарушений — поддержка агрессии, драки, порча имущества

За три месяца Госполиция выявила на территории Латвии более 800 нарушений, связанных с размещением запрещенной символики российской агрессии. Кроме того, зафиксировано 37 случаев, направленных против имущества граждан Украины или в отношении флага Украины (похищение или повреждение).

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В свою очередь также зафиксировано 16 инцидентов в связи с умышленным причинением телесных повреждений гражданам Украины, а также отдельные случаи высказывания угроз в адрес этих лиц. Зафиксированы и нарушения закона со стороны граждан Украины.

Согласно официальным данным, предоставленных Госполицией, за три месяца на основании перечисленных выше правонарушений начато 90 ведомственных проверок, 178 административных и 76 уголовных делопроизводств.

Как отмечают в полиции, 5 мая была получена информация из Латгалии, где в окрестностях Даугавпилса неизвестный хулиган угрожал разбить и сжечь автомобиль, принадлежащий гражданину Украины. По факту инцидента было начато расследование, виновные установлены.

13 мая Гополиция получила вызов в Ригу, где с автомобиля Hyundai, принадлежащего гражданину Украины, скрутили госномера. ЧП произошло ночью, а днем неизвестный мужчина вернул номера. По этому делу также ведется проверка.

Также в мае были зафиксированы случаи конфликтов с применением физической силы. Поздним вечером 1 мая двое украинцев в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном транспорте, затеяли драку с другими пассажирами. Конфликт обострился из-за женщины, которую на остановке вытолкнули из автобуса, из-за чего она получила травмы. Одного подозреваемого задержали, второй скрылся. В отношении задержанного возбуждено два административных дела: за мелкое хулиганство и за нанесение телесных повреждений. Расследование продолжается.

Еще один конфликт в общественном транспорте был зафиксирован вечером 12 мая. Неизвестный мужчина в возрасте около 50 лет услышав, как одна из пассажирок разговаривает по мобильному телефону на украинском языке, начал ей угрожать, а затем бросил бутылку. Пострадавшая получила травму ноги. Возбуждено дело об административном правонарушении, выясняются обстоятельства ЧП.

Кроме того, в ночь на 9 мая сотрудники Госполиции заметили в Лудзе автомобиль VW Golf, водитель которого, судя по стилю вождения, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. За рулем находился пьяный гражданин Украины. Начато дело об административном нарушении.

25 мая сотрудники участка полиции Добеле зафиксировала компанию из четырех граждан Украины, распивающую алкоголь в общественнном месте. Начато четыре дела об административных правонарушениях, всем лицам уже вынесены предупреждения.

Кроме того, Госполиция возбудила дело об административном правонарушении за поддержку или прославление проявлений войны. Одно из таких преступлений было заснято 17 мая и размещено в социальных сетях, на котором видно, как неизвестный мужчина с флагом РФ идет по Агенскалнсу и выкрикивает пророссийские лозунги. В ответ на это другой мужчина, применив физическую силу, отобрал флаг и ушел.

Госполиция первоначально инициировала ведомственную проверку, в ходе которой было принято решение о возбуждении административного дела по факту использования в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. Расследование продолжается, и обе стороны, причастные к инциденту, находятся под следствием.

В Госполиции отмечают, что в период с 24 февраля начато 76 уголовных процессов по делам, связанным с военными действиями России на территории Украины. Большая часть этих преступлений связана с порчей или срыванием украинских флагов.

8 мая в участок полиции "Браса" РРУП поступило заявление о сорванном флаге в районе ул. Дзирнаву. В отношении подозреваемого начата проверка.

14 мая в волости Маконькална Резекненского края украинский флаг сорвали со здания волостной администрации, а затем сожгли. По делу начат уголовный процесс.

Также уже сообщалось, что 17 и 20 мая было зафиксировано два случая, когда лица на территории, находящейся под надзором участка полиции Прейли, повредили флаг, поднятый в поддержку Украины, а также выразили поддержку российской агрессии в Украине. В обоих случаях предполагаемые виновные задержаны. В одном случае было возбуждено уголовное дело по статье 78 (1) Уголовного закона Латвии, во втором — по статье 74 УЗ Латвии.

В мае зафиксированы случаи, когда страдало имущество граждан Украины, а также сами украинцы подвергались нападениям. Вечером 8 мая, в Риге, на ул. Даугавпилс произошел конфликт между мужчиной и двумя гражданками Украины. По предварительной информации, мужчина начал конфликт, услышав, что женщины говорят по-украински. В ходе конфликта он ранил одну из женщин. Согласно данным экспертизы, нанесенные повреждения не представляют угрозу жизни и здоровью.

На место прибыли сотрудники Госполиции и задержали подозреваемого 1987 года рождения. Против него начат уголовный процесс за причинение телесных повреждений. В то же время будет оцениваться, имеет ли преступление признаки преступления на почве ненависти. Следовательно, уголовное дело может быть переквалифицировано.

Как отмечают в Госполиции, в Гополиции зарегистрированы и преступления, совершенные беженцами. 16 мая около 14:40 в Тукумсе произошло ДТП: гражданин Украины сбил молодого человека 2007 года рождения, переходившего пешеходный переход. После аварии водитель скрылся с места происшествия. В результате аварии мальчик получил травмы и был доставлен в медучреждение. Полиция уже установила личность предполагаемого преступника, следствие продолжается.

4 мая текущего года при въезде в Латвию из РФ, на КПП "Терехово" при проверке автомобиля Volkswagen Transporter с украинским регистрационным номером было установлено, что машина находится в розыске в Германии. Полиция начала уголовный процесс.