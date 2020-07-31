Три мошенника пытались получить 28 000 евро из еврофонда на фиктивные покупки

Госполиция передала в прокуратуру для уголовного преследование дело о мошенничестве на сумму 28 000 евро, полученных из фондов ЕС, сообщает LETA.

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В начале 2019 году полиция обнаружила, что группа лиц создала схему, чтобы с ее помощью получить деньги еврофонда от Службы поддержки села.

Подозреваемые заключали фиктивные сделки с помощью нескольких фирм и якобы приобрели необходимую технику, которая на самом деле была в собственности предприятия одного из подозреваемых.

Задумка не удалась — было констатировано, что эта техника уже фигурирует в другом проекте с привлечением средств еврофондов.

Подозреваемые — люди 1977, 1981 и 1983 года рождения — находятся под подпиской о невыезде у себя по месту жительства. Ранее они не попадали в поле зрение полиции.